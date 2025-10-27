Με τρεις σφαίρες στο στήθος την ώρα που χόρευε, μπροστά στα μάτια δεκάδων θαμώνων, ο 25χρονος άνδρας εκτέλεσε τον 52χρονο συγγενή του στα Χανιά. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, o δράστης πλησίασε το θύμα, σήκωσε το όπλο και τον σκότωσε. Ο νεαρός, ήταν συγγενής του θύματος, είχαν διαφορές για τα βοσκοτόπια και ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τα κτηματικά.

Σύμφωνα με το Mega, ο δράστης φαίνεται πως ήταν αποφασισμένος και εξοπλισμένος για τα χειρότερα. Αρματωμένος με ένα πιστόλι διαμετρήματος 22 χιλιοστών, το οποίο και θεωρείται από τους ειδικούς το πιο κατάλληλο όπλο για επιθέσεις από κοντινές αποστάσεις, δολοφόνησε τον θείο του με τρεις σφαίρες στο στήθος από απόσταση ενός μέτρου. Αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή.

Τον φώναζαν «Πάσσαρη» γιατί είχε πολλούς καυγάδες

Δράστης και θύμα ήταν γνωστοί στην περιοχή. Μάλιστα, το παρατσούκλι του θύματος ήταν «Πάσσαρης» γιατί είχε πολλούς καυγάδες. «Άξαφνα, δεν γνωρίζουμε τίποτα, δεν υπήρχε ούτε διαμάχη, ούτε καβγάς, ούτε οικογενειακά, ούτε τίποτα. Μια οικογένεια είμαστε, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, της ώρας, της στιγμής, δεν ξέρω. Είμαστε ξαδέρφια. Καλές σχέσεις είχαμε, δεν είχαμε θέματα», είπε συγγενής τους.

Το θύμα λένε πως είχε χαστουκίσει τον δράστη πριν λίγες ημέρες. Τώρα όλοι φοβούνται μια βεντέτα.

Η κόρη του θύματος αποκάλυψε στο Live News ένα περιστατικό που είχε συμβεί στο σπίτι τους πέρσι. Όπως λέει, πριν από ένα χρόνο ο δράστης είχε πάει στο σπίτι τους και αφού έβρισε την γιαγιά της, έκανε γυαλιά καρφιά στο σπίτι. Στη συνέχεια, υπήρξε ακόμα ένας διαπληκτισμός ανάμεσα στον πατέρα της και στον δράστη.

«Πέρσι τέτοιο καιρό είχαν έρθει σπίτι και είχαν σπάσει τις πόρτες και τα είχαν σπάσει όλα. Ο μπαμπάς μου είχε φύγει όμως να πάει σε άλλο τραπέζι και φέτος ήταν σπίτι μαζί με το αγόρι μου και τον παίρνουν τηλέφωνο και του λένε: "Έλα κάτω στο μαγαζί να σου πούμε". Πάνε μαζί, πίνανε κάτι βότκες και έρχεται ένας Γιώργος, ένας Αλβανός, δεν ξέρω άλλες πληροφορίες, και του λέει, να τον πάρει και καλά από το αγόρι μου, και του λέει: "Έλα λίγο να σου πω" και πήγε εκεί δίπλα και κουβεντιάσανε και έρχεται ένας, του ρίχνει δύο μπαλωθιές κι αυτό ήταν.

Ούτε πείραξε κανέναν, ούτε φασαρία έγινε, τίποτα, απλά πέρσι τέτοια ημέρα ξέρω ότι είχε ξαναγίνει περιστατικό. Αυτό το μικρό, ο αδελφός του, είχε έρθει στο σπίτι και έσπασε την πόρτα μαζί με έναν άλλο. Γιατί ήταν στο σπίτι μας ένας Αλβανός με τη γυναίκα του και μια γειτόνισσα και δεν θέλανε τον Αλβανό. Πήγανε για τον Αλβανό στο σπίτι και ‘"Φύγε Αλβανέ, θα σκοτώσω, θα σου κάνω και θα σου δείξω", και τους ξεκίνησε η γιαγιά μου: "Φύγετε από το σπίτι μου, δεν έχετε δουλειά στο σπίτι μου". Βρίζανε την γιαγιά μου, σπάσανε τις πόρτες, φύγανε. Ειδοποιεί η αστυνομία τον μπαμπά μου, έρχεται στο σπίτι.

Ο μπαμπάς μου μετά από αυτό που έγινε στο σπίτι, τα πέτυχε στα Χανιά, αυτά τα δύο παιδιά και τα χτύπησε. Ο αδελφός του χτυπημένου, πήγε και τον σκότωσε τώρα. Ο μπαμπάς μου πήγε δίπλα, στην πλατεία, σε ένα μέρος, ούτε σκηνές, ούτε τίποτα και έρχεται ο άλλος μπροστά του, δύο μπαλωθιές και φεύγει».

Τι λέει για πρώτη φορά ο δράστης

Ο 25χρονος δράστης παραδόθηκε στις Αρχές μόνος του το μεσημέρι της Δευτέρας 27/10. Ο ίδιος μίλησε στο Live News για τα όσα έγιναν το προηγούμενο βράδυ. Όπως λέει, είχε δεχτεί απειλές από το θύμα.

«Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Μου έβρισε την μητέρα μου. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου και είδα μια κίνηση σαν να πηγαίνει να βγάλει κάτι, κάποιο αντικείμενο για να μου επιτεθεί. Φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα».

Στην εκπομπή μίλησε και ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος του δράστη. Όπως λέει, ο 25χρονος είχε δεχτεί κατά καιρούς απειλές.

«Σύμφωνα με μαρτυρίες, κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του ο 52χρονος απειλητικά, του έβρισε τη μητέρα, πήγε να κάνει μία κίνηση σαν κάτι να πάρει, και ο 22χρονος θεώρησε πως θα έπαιρνε όπλο και δυστυχώς έγινε αυτό το περιστατικό. Σ’ ένα κρητικό γλέντι πάνω από τους μισούς έχουν όπλα. Δυστυχώς το θέμα με τις μπαλωθιές υπάρχει στην Κρήτη».



