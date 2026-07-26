Φονικό στο Αίγιο: «Είμαι αθώος, δεν μπορώ να πενθήσω», είπε ο 65χρονος Ιταλός από τις φυλακές Κορυδαλλού

Επιμένει στην αθωότητά του ο 65χρονος Ιταλός με φόντο το διπλό φονικό στο Αίγιο, ο οποίος παραμένει προφυλακισμένος.

Μιλώντας στον ANT1, μέσα από τη φυλακή Κορυδαλλού, ο κατηγορούμενος τόνισε: «Είμαι αθώος. Δεν μπορώ να πενθήσω. Θέλω να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο από αυτό που λέω από την πρώτη στιγμή», δήλωσε.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι, η 54χρονη είναι αυτή η οποία σκότωσε τον γιο της. «Η Μαρία όντας σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση πυροβόλησε τον Ολύμπιο και μετά έδωσε τέλος στη ζωή της», πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι την επόμενη εβδομάδα, δια του δικηγόρου του 65χρονου, θα κατατεθεί η αίτηση αποφυλάκισης με στοιχεία που ενδέχεται να ανατρέπουν τα αρχικά σενάρια.

Υπενθυμίζεται ότι, εργαστηριακά ευρήματα έδειξαν ότι στο όπλο που εξέτάστηκε εντοπίστηκε γενετικό υλικό της 54χρονης αλλά και άλλου προσώπου, ενώ στο μαχαίρι δεν βρέθηκαν στοιχεία του προφυλακισμένου 65χρονου Ιταλού συντρόφου της.