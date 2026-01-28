Στην αεροπορική βάση της Ελευσίνας έχει τεθεί σε ετοιμότητα ένα αεροσκάφος τύπου C-130, προκειμένου να πετάξει στη Ρουμανία και να παραλάβει τους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ που ενεπλάκησαν στο τροχαίο δυστύχημα.
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, το αεροσκάφος θα παραμείνει σε ετοιμότητα σε περίπτωση που υπάρξει αίτημα στις Αρχές να παραλάβει τα τρία θύματα.
Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι δύο από τους τραυματίες είναι σε πιο ελαφριά κατάσταση, ενώ ο τρίτος είναι πολυτραυματίας, αλλά εκτός κινδύνου.
«Μετά τη σταθεροποίηση και τις ιατρικές αξιολογήσεις, οι ασθενείς είναι επί του παρόντος αιμοδυναμικά σταθεροί, υπό συνεχή παρακολούθηση και λαμβάνουν εξειδικευμένη θεραπεία» ανέφερε ο Ρουμάνος υπουργός Υγείας.
