Βελτιωμένη είναι η κατάσταση με τη φωτιά στην Πάρο, αλλά στο μέτωπο παραμένει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που προσπαθεί να την ελέγξει στο σύνολό της, καθώς από το μεσημέρι θα υπάρξει ενίσχυση των ανέμων.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, μίλησε στην ΕΡΤ για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί, μετά την επανέναρξη των πτήσεων από τα εναέρια μέσα, ενημερώνοντας πως αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά καντηλάκια σε διάφορα σημεία.

Ωστόσο, όλοι το βράδυ οι πυροσβέστες πάσχισαν για να μπορέσουν να φτιάξουν μία περίμετρο και να συγκρατήσουν κάθε φλόγα εντός αυτή, για να είναι ευκολότερη η αντιμετώπισή της.

«Καθ΄όλη τη διάρκεια της νύχτας, δόθηκε μεγάλη μάχη για να μην ξεφύγει» είπε ο κ. Αρτοποιός, συμπληρώνοντας πως «επειδή θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι, αυτό που θα κάνουμε είναι να κρατήσουμε την περίμετρο που έχουμε ορίσει όλη τη νύχτα».

«Αυτό που μας προκαλεί ανησυχία είναι οι καιρικές συνθήκες» επεσήμανε σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του και στάθηκε στις χαράδες του νησιού, όπου μπαίνουν οι φλόγες και δημιουργούνται νέες εστίες.

«Η φωτιά είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός, αλλά δεν θα εφησυχαστούμε. Οι δυνάμεις, επίγειες και εναέρις παραμένουν σε εγρήγορση» είπε.

Αυτή την ώρα, όπως ενημέρωσε, επιχειρούν στο σημείο 84 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος, 24 οχήματα, αλλά και από αέρος συμμετέχουν 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, το ένα συντονιστικό. Τέλος, ενισχύσεις αναμένονται από την Ραφήνα.

Καταλήγοντας ο κ. Αρτοποιός κάλεσε τους πολίτες να απέχουν από εργασίες στην ύπαιθρο που μπορεί να οδηγήσουν σε φωτιές.