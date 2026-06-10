Φωτιά σε εν κινήσει ασθενοφόρο στην Πάτρα - Μετέφερε ασθενή

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Φωτιά ξέσπασε σε εν κινήσει ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας στην Πάτρα, το οποίο μετέφερε και ασθενή.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην Περιμετρική Πατρών, με το ασθενοφόρο να κατευθύνεται προς το Ρίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr, μετέφερε ασθενή από την Ζάκυνθο στην Αθήνα.

Το άτομο αυτό κατάφερε να βγει από το όχημα, όπως και οι άλλοι επιβαίνοντες, με κανέναν να μην κινδυνεύει.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Πυροσβεστική και η Τροχαία, που έχει κλείσει τον δρόμο μέχρι νεοτέρας.

Οι πυροσβέστες έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Προς το παρόν, παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασαν οι φλόγες.