Φωτιά σε επιχείρηση με κατεψυγμένα στην Κέρκυρα: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθήκες επιχείρησης στην Κέρκυρα.

Φωτιά σε επιχείρηση με κατεψυγμένα προϊόντα ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Αλεπούς στην Κέρκυρα, κινητοποιώντας την πυροσβεστική.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω μέρος του κτιρίου στις αποθήκες  ενώ άμεσα στο σημείο έσπευσαν οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Πυροσβέστες και πολιτική προστασία έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, με 22 άνδρες και 8 οχήματα και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ οι πυκνοί καπνοί που ανέδιδε η πυρκαγιά, έκαναν να ηχήσει το 112.

 

