Φωτιά σε επιχείρηση με κατεψυγμένα στην Κέρκυρα: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

Φωτιά σε επιχείρηση με κατεψυγμένα προϊόντα ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Αλεπούς στην Κέρκυρα, κινητοποιώντας την πυροσβεστική.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω μέρος του κτιρίου στις αποθήκες ενώ άμεσα στο σημείο έσπευσαν οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
Πυροσβέστες και πολιτική προστασία έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, με 22 άνδρες και 8 οχήματα και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ οι πυκνοί καπνοί που ανέδιδε η πυρκαγιά, έκαναν να ηχήσει το 112.
- «Από γκάφα σε γκάφα ο φίλος μου ο Αλέξης»: Το σχόλιο Γεωργιάδη για το βιβλίο Τσίπρα
- Τα φιλτράκια των τσιγάρων είναι «μπίζνα» - Έρευνα αποδεικνύει ότι είναι απάτη της καπνοβιομηχανίας
- «Δεν μίλησα για 30 χρόνια»: Το άγνωστο τρίτο πρόσωπο πίσω από το sex tape της Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι
- Ποιος ήταν ο Σταύρος Δημοσθένους που δολοφονήθηκε στην Κύπρο: Περιπλέκεται το «κουβάρι» του φόνου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.