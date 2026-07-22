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Φωτιά σε φορτηγό στη Θεσσαλονίκη: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε σε ΙΧ φορτηγό στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Υλικές ζημιές χωρίς τραυματισμούς.

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Πυροσβεστική
Όχημα της Πυροσβεστικής | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι σε ΙΧ φορτηγό που βρισκόταν σε κίνηση στην περιοχή της Γιαννιτσών, στη Θεσσαλονίκη.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα. Το φορτηγό υπέστη υλικές ζημιές, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

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