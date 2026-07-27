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Φωτιά τώρα σε χώρο στάθμευσης οικίας στα Άνω Λιόσια

Η ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, όσον αφορά στη φωτιά που έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα σε χώρο στάθμευσης οικίας στα Άνω Λιόσια Αττικής. 

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Πυροσβεστική Υπηρεσία
Πυροσβεστική Υπηρεσία | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Φωτιά τώρα σε χώρο στάθμευσης οικίας στα Άνω Λιόσια Αττικής. 

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τη φωτιά έχει κινητοποιηθεί δύναμή της.

Ειδικότερα, επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. 

Συνδρομή υπάρχει από υδροφόρες ΟΤΑ.

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