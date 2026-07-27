Φωτιά τώρα σε χώρο στάθμευσης οικίας στα Άνω Λιόσια Αττικής.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τη φωτιά έχει κινητοποιηθεί δύναμή της.
Ειδικότερα, επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Συνδρομή υπάρχει από υδροφόρες ΟΤΑ.
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