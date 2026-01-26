Φωτιά σε μπιστοκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα: Η κατάσταση υγείας των τραυματιών

Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση υγείας των τραυματιών από τη μεγάλη φωτιά στην μπιστοκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα.
Έξι άτομα, μεταξύ αυτών και ένας πυροσβέστης, έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Τρικάλων.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω του ραδιοφώνου της ΕΡΤ, «υπάρχουν έξι τραυματίες, αλλά είναι καλά στην υγεία τους, δεν έχουν κάτι σοβαρό».
Οι τραυματίες εργαζόμενοι της βιομηχανίας, όπως είπε, έχουν, κυρίως, «αναπνευστικά προβλήματα» και ο πυροσβέστης «ελάχιστα εγκαύματα».
«Αυτοί είναι καλά, δεν υπάρχει φόβος για τη ζωή τους».
Ανέφερε, επίσης, πως έχει φτάσει στο νοσοκομείο και ψυχολόγος από την Καρδίτσα ώστε να τους παρέχει στήριξη.
Σημειώνεται πως έχουν επιβεβαιωθεί τρεις θάνατοι εργαζομένων από τη μεγάλη φωτιά, που ξέσπασε τα ξημερώματα.
Ακόμα, δύο γυναίκες συνεχίζουν να αγνοούνται να εκφράζονται φόβοι για τη ζωή τους.
