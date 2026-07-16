Φωτιά στα Βίλια Αττικής: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις - Κίνδυνος για σπίτια στην ευρύτερη περιοχή

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην φωτιά που εκδηλώθηκε στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Μανδρας-Ειδυλλίας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:40 σε χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε δασική έκταση, ενώ στην ευρύτερη περιοχή της φωτιάς υπάρχουν κατοικίες.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 35 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).