Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (16/7/2026) σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Παρασκευή στα Βίλια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, με τη συνδρομή 33 οχημάτων.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Παρασκευή Βιλίων του δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας Αττικής. Επιχειρούν 85 #πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 33 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2026

Από αέρος, τη μάχη με τις φλόγες δίνουν πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.