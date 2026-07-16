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Φωτιά τώρα στα Βίλια - Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Αγία Παρασκευή στα Βίλια

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φωτια βιλια
ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/EUROKINISSI
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (16/7/2026) σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Παρασκευή στα Βίλια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, με τη συνδρομή 33 οχημάτων.

Από αέρος, τη μάχη με τις φλόγες δίνουν πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

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