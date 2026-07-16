Φωτιά στα Βίλια Αττικής: Οριοθετήθηκε το πύρινο μέτωπο - Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική

Καλύτερη είναι η εικόνα από το μέτωπο της φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην Αγία Παρασκευή του δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, καθώς σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση οριοθετήθηκε.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:40 σε χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Στο σημείο μετέβησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες οριοθέτησαν την πυρκαγιά σε 40 λεπτά.
Για την κατάσβεσή της φωτιάς στην Μάνδρα κινητοποιήθηκαν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 35 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας.
Όπως είχε γίνει γνωστό η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ στο σημείο μετέβη η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Νωρίτερα, η Τροχαία είχε προχωρήσεις στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή των Βιλίων.
Ειδικότερα είχαν τεθεί σε ισχύ οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:
1) Επαρχιακή οδός Οινόης-Πόρτο Γερμενού, από το ύψος των Βιλίων στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό
2) Επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου-Βιλίων, από το ύψος του Αλεποχωρίου στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό
3) Από τον οικισμό Αγ. Γεωργίου προς Πόρτο Γερμενο
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