Φωτιά στα Μέγαρα: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις - Εναέρια και πάνω από 100 πυροσβέστες στο Κανδήλι

Λίγα λεπτά πριν τις 18:00 ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Κανδήλι Μεγάρων στην Αττική, όπου μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη, καίει σε δασική έκταση.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 115 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 38 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά δεν απειλεί μέχρι στιγμής κατοικίες. Επιπλέον συνδρομή με υδροφόρες και μηχανήματα έργου παρέχει ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας, ενώ έχει κινητοποιηθεί το ΓΕΕΘΑ προκειμένου να διαθέσει μηχανήματα έργου.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Παράλληλα, η Τροχαία προχώρησε στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή των Μεγάρων, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην λεωφόρο Καταδρομών από το ύψος της Ι.Μ. Αγίου Νικολάου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μάνδρα, καθώς και στην οδό Μάνδρας -Κανδηλίου, από το ύψος της κατασκήνωσης ΧΑΕΕ-ΧΟΝ (Μελετάκι) στο ρεύμα κυκλοφορίας προς πεδίο βολής Κανδηλίου.