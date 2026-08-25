Φωτιά στη Βοιωτία: Άνοιξε η περίμετρος της πυρκαγιάς - Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (25/8) σε αγροτοδασική έκταση στη Βοιωτία, ανάμεσα στον Άγιο Βλάσιο και τους Τσουκαλάδες, κοντά στη Λιβαδειά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:45 και, παρότι αρχικά βρισκόταν μακριά από κατοικημένες περιοχές, η περίμετρός της άνοιξε, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η περίμετρος της φωτιάς έχει ανοίξει και λίγο μετά τις 18:20 ενεργοποιήθηκε το 112, με τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Τσουκαλάδες να καλούνται να απομακρυνθούν προς τη Λιβαδειά και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Μεγάλη επιχείρηση από αέρος

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις έδωσαν μάχη με τις φλόγες μέχρι τη δύση του ηλίου, με στόχο να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο το μέτωπο πριν σταματήσουν οι ρίψεις από αέρος.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 14 πυροσβεστικά αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, ενώ στο έδαφος επιχειρούσαν περίπου 60 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα και 17 οχήματα.

Θετικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι νωρίς το βράδυ δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι που θα μπορούσαν να κατευθύνουν τις φλόγες προς κατοικημένες περιοχές. Ωστόσο, η μεγάλη περίμετρος της πυρκαγιάς κρατά σε επιφυλακή τις δυνάμεις.

Οι επίγειες δυνάμεις αναμένεται να ενισχυθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντικές ομάδες και ο Δήμος Λεβαδέων με υδροφόρες και άλλα μέσα.