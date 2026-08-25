Δεν προκαλεί πλέον ιδιαίτερη ανησυχία η εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, ωστόσο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν τις ρίψεις νερού, προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη αναζωπύρωση ή περαιτέρω επέκταση της φωτιάς.

Ο πυκνός μαύρος καπνός που εξακολουθεί να είναι ορατός προέρχεται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, από υλικά που καίγονται στο σημείο.

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς έχουν επίσης ακουστεί ορισμένες εκρήξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκρήξεις αυτές δεν συνδέονται με στρατιωτικό υλικό.

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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στον Άγιο Βλάσσιο Βοιωτίας

Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή 'Αγιος Βλάσιος Βοιωτίας. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής στο σημείο επιχειρούν 58 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί, προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά, 14 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Συνδρομή επίσης με υδροφόρες και μηχανήματα έργου παρέχει ο δήμος Λεβαδέων.

Παράλληλα, δύο μηνύματα έχουν εκδοθεί από το 112. Το πρώτο στις 17:27 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στις περιοχές 'Αγιος Βλάσιος και Τσουκαλάδες και το δεύτερο στις 18:14 για την απομάκρυνση από την περιοχή Τσουκαλάδες με κατεύθυνση προς Λιβαδειά.

Βελτιωμένη εικόνα στην Στεφάνη Βοιωτίας

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Στεφάνη Βοιωτίας, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική. Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα περίπου στις 15.30 και εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο, σε χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο συνεχίζουν κι επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 85 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί, προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχει ο Δήμος Τανάγρας με υδροφόρες.