Κάτοικος του Αγίου Βασιλείου μετέφερε την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και τις κλήσεις που έκαναν στο 112 επισημαίνοντας στην Πολιτική Προστασία ότι δεν έχουν τρόπο διαφυγής από την περιοχή λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας διά θαλάσσης αφού ο ορεινός δρόμος είναι αδύνατο να προσεγγιστεί.

Όπως επισήμανε στο MEGA η κάτοικος, δυσκολία υπάρχει και στη διαφυγή από θαλάσσης, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι και λόγω των κυμάτων οι ιδιωτικές βάρκες δεν μπορούν να μετακινηθούν.

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«Σε σκάφος της Πυροσβεστικής μέσα στον κόλπο αλλά μακριά από το λιμάνι. «Δεν βλέπουμε τίποτα μόνο καπνό. Δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Έχουμε καλέσει από τις 9 το πρωί. Μας ήρθε μήνυμα να κατευθυνθούμε προς Καπαρέλλι που ο δρόμος ήταν κλειστός.

Ενημερώσαμε πάνω από 100 άτομα το 112 και τους εξηγούσαμε ότι δεν υπάρχει δρόμος διαφυγής, είναι σαν το Μάτι. Είναι ένας ορεινός δρόμος ο οποίος καταλήγει σε μια παραλία. Πήρε αυτός ο δρόμος φωτιά, τελειώσαμε. Καίγονται σπίτια αυτή τη στιγμή.

Άνθρωποι περιμένουν ακόμα στο λιμάνι να μπουν σε κάποια βάρκα, σε κάποιο πλοίο. Οι βάρκες οι ιδιωτικές δεν μπορούν να μετακινηθούν, έχει πάρα πολύ κύμα για να βγουν έξω τα σκάφη.

Δεν έχει εκκενωθεί πλήρως η περιοχή. Υπάρχουν άνθρωποι που μένουν στα σπίτια τους. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει», ανέφερε η κάτοικος.