Φωτιά στη Βοιωτία: Τι δείχνουν οι δορυφορικές εικόνες από τα δύο μέτωπα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι φωτιές στη Βοιωτία, και νέες εστίες φωτιάς έχουν εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή. Δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν τη στιγμή που «φούντωσαν» τα δύο μέτωπα και ήχησε το 112.

Το FireHUB, αυτοματοποιημένο σύστημα για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, ανανεώνεται κάθε πέντε λεπτά, και δείχνει τις φωτιές σε πραγματικό χρόνο.

Υπενθυμίζεται ότι, από το πρωί της Παρασκευής έχουν ηχήσει δύο μηνύματα 112 προς τους κατοίκους, ένα για ετοιμότητα και ένα για εκκένωση.

Δεδομένων των μετώπων που έχουν εξαπλωθεί σε ολόκληρη την περιοχή, όλες οι διέξοδοι είναι κλειστές και οι 200 - σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία - εγκλωβισμένοι, θα διαφύγουν δια θαλάσσης με σκάφη του Λιμενικού και κάποια ιδιωτικά σκάφη.

Φωτιά στη Βοιωτία: «Θα καούμε ζωντανοί»

«Είμαστε στο λιμάνι. Μας έχουν συγκεντρώσει όλους εδώ. Όταν ρώτησα την πολιτική προστασία ''και να περιμένουμε τι;'' δεν ήξερε να μου απαντήσει. Μου έλεγε πηγαίντε βρείτε τον Περιφερειάρχη», δήλωσε μια εκ των εγκλωβισμένων, μιλώντας στο Open.

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«Έχουμε συγκεντρωθεί εδώ πάνω από 200 άτομα, έχει έρθει ένα σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος και έχει πάρει 20, 30 άτομα και οι υπόλοιποι περιμένουμε πάνω από το λιμάνι, οι φωτιές έχουν φτάσει στα σπίτια.

Κάποιοι κάτοικοι έχουν παραμείνει στα σπίτια τους, αρνούνται να φύγουν.

Πυροσβεστικού Σώματος και έχει πάρει 20, 30 άτομα και οι υπόλοιποι περιμένουμε πάνω από το λιμάνι, οι φωτιές έχουν φτάσει στα σπίτια.

Θα γίνουμε το νέο Μάτι. Θα καούμε ζωντανοί. Έχει έναν δρόμο διαφυγής το χωριό, ο οποίος είχε κλείσει από τις 08:30 το πρωί.

Η μόνη διαφυγή είναι από τη θάλασσα. Θα καούμε ζωντανοί», συμπλήρωσε η κάτοικος.