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Φωτιά στη Φθιώτιδα: Καλύτερη η εικόνα στο μέτωπο - Πάνω από 150 πυροσβέστες στο σημείο

Η νεότερη εικόνα από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες (01/07) στην περιοχή Καλαπόδι Φθιώτιδας. Παραμένει ισχυρή η δύναμη στο σημείο.

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Φωτιά στη Φθιώτιδα
Φωτιά στη Φθιώτιδα | ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/EUROKINISSI
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Καλύτερη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (01/07) στην περιοχή Καλαπόδι Φθιώτιδας και οδήγησε στην εκκένωση τριών οικισμών για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, η φωτιά έχει περιοριστεί, αλλά για την κατάσβεσή της παραμένει στην περιοχή ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

Ειδικότερα, επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 41 οχήματα και 7 ομάδες πεζοπόρου τμήματος. 

Η φωτιά δεν ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή, αλλά κατευθυνόταν προς μία - τη Σφάκα - με αποτέλεσμα να σταλούν τρία μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από Σφάκα, Ζέλι και Κατάλυμα, προς την Ελάτια. 

 

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