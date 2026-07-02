Φωτιά στη Φθιώτιδα: Καλύτερη η εικόνα στο μέτωπο - Πάνω από 150 πυροσβέστες στο σημείο

Καλύτερη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (01/07) στην περιοχή Καλαπόδι Φθιώτιδας και οδήγησε στην εκκένωση τριών οικισμών για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, η φωτιά έχει περιοριστεί, αλλά για την κατάσβεσή της παραμένει στην περιοχή ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ειδικότερα, επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 41 οχήματα και 7 ομάδες πεζοπόρου τμήματος.

Η φωτιά δεν ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή, αλλά κατευθυνόταν προς μία - τη Σφάκα - με αποτέλεσμα να σταλούν τρία μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από Σφάκα, Ζέλι και Κατάλυμα, προς την Ελάτια.