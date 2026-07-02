Φωτιά στη Φθιώτιδα: Καλύτερη η εικόνα στο μέτωπο - Πάνω από 150 πυροσβέστες στο σημείο

Καλύτερη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (01/07) στην περιοχή Καλαπόδι Φθιώτιδας και οδήγησε στην εκκένωση τριών οικισμών για προληπτικούς λόγους.
Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, η φωτιά έχει περιοριστεί, αλλά για την κατάσβεσή της παραμένει στην περιοχή ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Ειδικότερα, επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 41 οχήματα και 7 ομάδες πεζοπόρου τμήματος.
Η φωτιά δεν ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή, αλλά κατευθυνόταν προς μία - τη Σφάκα - με αποτέλεσμα να σταλούν τρία μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από Σφάκα, Ζέλι και Κατάλυμα, προς την Ελάτια.
- Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα - Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ μετά την εμπρηστική επίθεση
- Η Τούνη ανεμίζει τα 500ευρα σε πισίνα στο Μπαλί και κάνει τον Λιάγκα να ξεσπά: «Ντρέπεται και η ντροπή»
- Πετράλωνα: «Άστεγοι» και οι ένοικοι της διπλανής πολυκατοικίας, υπέστη ζημιές μετά την κατάρρευση
- Δώρα Χρυσικού: «Εγώ δούλευα με καρκίνο και ο άλλος καθόταν στον καναπέ» - Τι είπε για τον πρώην της
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.