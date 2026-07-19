Φωτιά στη Σαλαμίνα: Βελτιωμένη εικόνα στο μέτωπο - Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά

Οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:00 σε δασική έκταση στα Σελήνια Σαλαμίνας.
Στο σημείο επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.
Καθώς η φωτιά εξελισσόταν σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες οικίες στις 12:32 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Πανόραμα Α και Β προς παραλία Σελήνια, ενώ στην περιοχή εφαρμόζονται από την Αστυνομία έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
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