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Φωτιά στη Σαλαμίνα: Βελτιωμένη εικόνα στο μέτωπο - Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά

Καλύτερη είναι η εικόνα από τη μεγάλη φωτιά στα Σελήνια Σαλαμίνας καθώς το μέτωπο, οριοθετήθηκε.

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Φωτιά - Σαλαμίνα
Φωτιά στη Σαλαμίνα | ertnews.gr
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Οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:00 σε δασική έκταση στα Σελήνια Σαλαμίνας.

Στο σημείο επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

 

Καθώς η φωτιά εξελισσόταν σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες οικίες στις 12:32 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Πανόραμα Α και Β προς παραλία Σελήνια, ενώ στην περιοχή εφαρμόζονται από την Αστυνομία έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

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