Για τη μεγάλη φωτιά που καίει ακόμα ανεξέλεγκτη στην περιοχή των Σελινίων στη Σαλαμίνα, εστάλη νέο μήνυμα του 112 στους κατοίκους του Πανοράματος, καλώντας τους να εκκενώσουν προς την παραλία πλησίον της κοινότητας.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Α και Β, Πανόραμα Σεληνίων Σαλαμίνας της Περιφέρειας Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία Σεληνίων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

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🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Α και Β #Πανόραμα_Σεληνίων #Σαλαμίνας της Περιφέρειας #Αττικής



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία #Σεληνίων



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 19, 2026

Η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση, ενώ για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 90 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Σελίνια Σαλαμίνας. Κινητοποιήθηκαν 90 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή απο υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2026

Σύμφωνα με το τοπικό salamina-press.gr, η φωτιά καίει κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες στα Σελήνια.

Λίγο πριν τις 12:30, εστάλη μήνυμα από το 112 που καλεί τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. «Πυρκαγιά στην περιοχή Σελίνια Σαλαμίνας της Περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.