Φωτιά στη Σαλαμίνα: Οι δύο εκδοχές που εξετάζει η ΔΑΕΕ - Στο μικροσκόπιο μπαλκόνι κοντά στο «σημείο μηδέν»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για τα αίτια της καταστροφικής φωτιάς στα Περιστέρια της Σαλαμίνας, η οποία άφησε πίσω της δύο νεκρούς, δέκα τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και δασικές εκτάσεις.

Από σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών πραγματοποιούν αυτοψίες στα σπίτια που επλήγησαν. Στόχος είναι να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις, ώστε οι πληγέντες να μπορέσουν να υποβάλουν αιτήσεις για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για το πώς ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Καταθέσεις κατοίκων και αυτοπτών μαρτύρων βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών, ενώ εξετάζεται βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό από την περιοχή. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις Αρχές εάν πρόκειται για εμπρησμό.

Το «σημείο μηδέν»

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο λεγόμενο «σημείο μηδέν», κοντά στο ρέμα της οδού Ανδρομάχης. Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (17/8), στελέχη της ΔΑΕΕ έχουν αποκλείσει την ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας εξονυχιστικούς ελέγχους στα πιθανά σημεία έναρξης της φωτιάς.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκε αρχικά το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ερευνητές έλεγξαν στύλους και καλώδια, ενώ τμήματα του δικτύου αφαιρέθηκαν και μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω ανάλυση. Σύμφωνα, ωστόσο, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το συγκεκριμένο σενάριο δεν φαίνεται να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.

Οι έρευνες στρέφονται και σε ένα δεύτερο ενδεχόμενο, σύμφωνα με το οποίο η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε από μπαλκόνι κατοικίας που βρίσκεται κοντά στο σημείο έναρξης. Εξετάζεται συγκεκριμένα εάν χρησιμοποιήθηκε γυμνή φλόγα και εάν, λόγω των ισχυρών ανέμων, η φωτιά μεταφέρθηκε στη χαμηλή βλάστηση και στη συνέχεια επεκτάθηκε με μεγάλη ταχύτητα στο πευκοδάσος.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν κατασχεθεί αναπτήρες και υλικά που χρησιμοποιούνται για λιβάνισμα, τα οποία εξετάζονται ως πιθανά πειστήρια.

Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν τη δεύτερη φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου 20 λεπτά αργότερα στην περιοχή των Ελληνικών. Για τη συγκεκριμένη εστία εξετάζεται, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο ανθρώπινης αμέλειας, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής ασφαλή συμπεράσματα.

Οι κάτοικοι περιγράφουν τις δραματικές στιγμές που έζησαν, καθώς οι φλόγες εξαπλώθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο. «Δεν προλάβαμε να βγάλουμε ούτε τα αυτοκίνητά μας. Φύγαμε άρον άρον. Μέσα σε επτά λεπτά είχε γίνει καταστροφή», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Τραγικότερη συνέπεια της πυρκαγιάς ήταν ο θάνατος ενός ηλικιωμένου ζευγαριού, το οποίο εγκλωβίστηκε σε παρακείμενο ρέμα ενώ επιχειρούσε να απομακρυνθεί από την περιοχή.

Συνολικά, 593 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής και ιδιωτών, ενώ αρκετοί φιλοξενήθηκαν προσωρινά στο Δημαρχείο Σαλαμίνας.

Οι πρώτες καταγραφές δείχνουν σοβαρές ζημιές σε αρκετές κατοικίες, με την πλήρη εικόνα της καταστροφής να αναμένεται να αποτυπωθεί μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών.