Φωτιά στη Σαλαμίνα: «Οργώνουν» το σημείο μηδέν οι αρχές για στοιχεία - Τα τρία σενάρια που εξετάζουν

Στο σημείο μηδέν όπου ξεκίνησε η φονική φωτιά στη Σαλαμίνα επιχειρούν οι αρχές, προκειμένου να εξακριβώσουν τα αίτιά της, κάνοντας το ίδιο και για το δεύτερο παράλληλο μέτωπο που εκδηλώθηκε λίγα λεπτά αργότερα.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, οι ερευνητές της πυροσβεστικής διεξήγαγαν αυτοψία σε αμφότερα σημεία, έχοντας επικεντρωθεί σε τρία κυρίαρχα σενάρια για το πώς οδηγηθήκαμε στο διπλό μέτωπο.

Φωτιές στη Σαλαμίνα - Τα τρία σενάρια

Τώρα, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, συμμετοχή του επικεφαλής της υπηρεσίας, διεξάγουν από το πρωί εξονυχιστικές έρευνες, περιορίζοντας τις εξηγήσεις σε τρία σενάρια:

Για τα Περιστέρια , το ένα σενάριο θέλει η φωτιά να ξεκίνησε από μπαλκόνι κατοικίας ηλικιωμένης, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Βάσει αυτού, σπινθήρας προκλήθηκε ακούσια στη διάρκεια δραστηριότητας της γυναίκας, προκαλώντας ανάφλεξη σε παρακείμενη βλάστηση.

, το θέλει η φωτιά να ξεκίνησε από κατοικίας ηλικιωμένης, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Βάσει αυτού, προκλήθηκε ακούσια στη διάρκεια δραστηριότητας της γυναίκας, προκαλώντας σε παρακείμενη βλάστηση. Το δεύτερο σενάριο θέλει να υπήρξε τεχνική βλάβη σε μέρος του δικτύου ηλεκτροδότησης, σε στύλο της ΔΕΗ παρακείμενο του σπιτιού, προκαλώντας την πυρκαγιά.

θέλει να υπήρξε σε μέρος του δικτύου ηλεκτροδότησης, σε παρακείμενο του σπιτιού, προκαλώντας την πυρκαγιά. Ένα τρίτο σενάριο για τη φωτιά στα Σελήνια, το κυρίαρχο σενάριο κάνει λόγο για εμπρησμό από πρόθεση, με την πυροσβεστική να εξετάζει πρανές όπου ξέσπασε η πυρκαγιά για στοιχεία.

Σαλαμίνα - Προσαγωγή γυναίκας για το μέτωπο στα Σελήνια

Αργότερα σύμφωνα με τον Alpha, έγινε γνωστό πως για τη φωτιά στα Σελήνια, η οποία ερευνάται ως εμπρησμός, έγινε προσαγωγή μίας γυναίκας η οποία και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να καταθέσει.

Η πρώτη εκτίμηση των συνεργείων του δήμου για τον απολογισμό των πυρκαγιών, πέραν του τραγικού θανάτου του ηλικιωμένου ζευγαριού, αναφέρει φθορές σε 15 κατοικίες και μία επιχείρηση.

Σαλαμίνα - «Κατακάηκα, με έβγαλαν με το ζόρι»

Ανάμεσα στους κατοίκους στα Περιστέρια Σαλαμίνας που είδαν τα σπίτια τους να παραδίδονται στις φλόγες είναι και ο Άγγελος Χατζής, χορογράφος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Το σπίτι του υπέστη σοβαρές ζημιές, με τον ίδιο να περιγράφει ότι μόλις λίγες ημέρες πριν είχε επιστρέψει από την εμπόλεμη Ουκρανία.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:

«Οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες. Έφυγε όλη η κεραμοσκεπή, έπεσε. Η φωτιά πήρε το παράθυρο, πήρε την μπαλκονόπορτα, μπήκε μέσα. Κάηκαν ορισμένα τμήματα της βεράντας.

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Ευτυχώς δεν άρπαξαν φωτιά τα καλοριφέρ και το ντεπόζιτο, ήμουν τυχερός. Αλλά το οξύμωρο ξέρεις ποιο είναι; Ότι εγώ πριν από μια εβδομάδα ήρθα από την Οδησσό. Φεύγοντας από εκεί, η Οδησσός βομβαρδίστηκε. Με το που ήρθα εδώ, συνέχεια κάτι συμβαίνει. Σήμερα ήταν το τρίτο κακό, άρπαξε φωτιά και καήκαμε.

Τι άλλο; Από εκεί και πέρα, ρίχνω λίγο χώμα επάνω μου για να το συνηθίσω. Τι να κάνω; Δεν έχω άλλη επιλογή.

«Ήμουν μέσα, μέσα. Με έβγαλε η αστυνομία με το ζόρι. Παίξαμε ξύλο, δεν έφευγα, γιατί εγώ έσβηνα τη φωτιά μέσα. Επειδή μου είχε κοπεί και το νερό, είχα μπουκάλια με νερό και άρχισα να τα σβήνω σιγά-σιγά και με τα χέρια μου.

Κατακάηκα παντού. Με έβγαλαν, γιατί εάν με έπαιρνε ο ύπνος μέσα, το διοξείδιο του άνθρακα θα με κοίμιζε και δεν θα ξαναξύπναγα ποτέ. Ήταν άκρως επικίνδυνο. Με πήραν σηκωτό και με βγάζανε. Έβριζα, δεν ήθελα να φύγω. Το σπίτι σώθηκε επειδή έμεινα».σημειώνει ο γνωστός χορευτής – χορογράφος.