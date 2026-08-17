Ψάθα: Οι καταθέσεις των δύο επιζώντων από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την τραγωδία των δύο ελικοπτέρων που συγκρούστηκαν στην Ψάθα και έχασαν τη ζωή τους δύο χειριστές, εν μέσω των καταστροφικών πυρκαγιών. Επισημαίνεται πως μέχρι το τέλος της εβδομάδας τα συντρίμμια πρόκειται να μεταφερθούν στο Τατόι για να συνεχιστεί εκεί το έργο των πραγματογνώμονων και των τεχνικών συμβούλων.

Σημειώνεται πως περισσότερες απο 15 καταθέσεις έχουν λάβει επίσημα μέχρι τώρα τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας, στα οποία ανατέθηκε η προανάκριση για τα αίτια της τραγωδίας.

Μεταξύ όσων έχουν καταθέσει είναι και οι δύο επιζώντες, ο Βρετανός κυβερνήτης και ο Έλληνας μεταφραστής. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ΑΝΤ1, και οι δύο συγκλίνουν στην περιγραφή τους. Όπως είπαν ήταν το δεύτερο ελικόπτερο ενός σχηματισμού που επιχειρούσε για την κατάσβεση.

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Ακολουθούσαν το προπορευόμενο πτητικό μέσο, τον αρχηγό δηλαδή του σχηματισμού και ξαφνικά άκουσαν τους χειριστές ενός 3ου ελικοπτέρου εκτός σχηματισμού, να τους αναφέρει ότι προσεγγίζουν τη θέση τους.

Με το τρίτο ελικόπτερο υποστήριξαν πως δεν είχαν καμία επαφή, ούτε καν οπτική. Με αυτό το ελικόπτερο έγινε και η σύγκρουση. Πρόκειται να γίνει αντιπαραβολή των λεγομένων των επιζώντων, από όσα θα προκύψουν από τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες των πληρωμάτων και του συντονιστή.

Αυτές οι συνομιλίες εμπεριέχουν πάρα πολλούς κωδικούς, και γι'αυτό το λόγο πρόκειται να αναλυθούν από ειδικούς που έχουν σχέση με την αεροναυσιπλοΐα.

Το πόρισμα αυτό μαζί με εκείνο από τους πραγματογνόμωνες που έχει ορίσει η Εισαγγελία και εκείνα από τους τεχνικούς συμβούλους θα συμπεριληφθούν σε μια δικογραφία, μαζί με τις καταθέσεις, όπου πρόκειται να υποβληθεί στις Δικαστικές Αρχές. Τελευταίοι αναμένεται να καταθέσουν όσοι είχαν ρόλο συντονιστή την επίμαχη ώρα της κατάσβεσης στη Ψάθα.