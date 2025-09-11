Φωτιά στην Αχαΐα: Καλύτερη η εικόνα του μετώπου - Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες σε δασική έκταση, στην περιοχή Άλσος, στην Αχαΐα.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με περισσότερους από 100 πυροσβέστες και περίπου 35 οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά.

Μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχειρούσαν παράλληλα έξι αεροπλάνα και πέντε ελικόπτερα.

Νωρίτερα, στάλθηκαν επίσης μηνύματα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους της περιοχής Λάκκα Αχαΐας, να απομακρυνθούν προς τις περιοχές, Κρήνη και Γρηγόρι, καθώς και τους κατοίκους της περιοχής Τούμπα να απομακρυνθούν προς Κρήνη λόγω της φωτιάς που μαίνεται σε δασική έκταση.