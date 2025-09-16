Μενού

Φωτιά στην Άνδρο: Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις - Πεζοπόρα και οχήματα από Ραφήνα

Newsroom
Amdros
Φωτιά στην Άνδρο | Enandro
Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις, που επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε στην Άνδρο το μεσημέρι της Τρίτης (16/9). Ακόμα 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων έφτασαν στο νησί, που αναχώρησαν ακτοπλοϊκώς από τη Ραφήνα, μαζί με 12 οχήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προς το παρόν δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.

Η φωτιά συνεχίζει το κασταστροφικό της έργο σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη.

Andros
Φωτιά στην Άνδρο | Enandro

 

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 17 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ. Επίσης, στο έργο της πυρόσβεσης συμμετείχαν 5 πυροσβεστικά οχήματα, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη καθώς και εθελοντές με μηχανήματα έργου που διέθεσαν οι ΟΤΑ.

Ακολούθησε μήνυμα από το «112» που καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Με το πρώτο σκοτάδι, τα εναέρια μέσα σταμάτησαν να επιχειρούν και θα ξεκινήσουν πάλι με το πρώτο φως της Τετάρτης (17/9).

