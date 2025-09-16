Φωτιά στην Άνδρο: Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις - Πεζοπόρα και οχήματα από Ραφήνα

Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις, που επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε στην Άνδρο το μεσημέρι της Τρίτης (16/9). Ακόμα 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων έφτασαν στο νησί, που αναχώρησαν ακτοπλοϊκώς από τη Ραφήνα, μαζί με 12 οχήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προς το παρόν δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.

Η φωτιά συνεχίζει το κασταστροφικό της έργο σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 17 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ. Επίσης, στο έργο της πυρόσβεσης συμμετείχαν 5 πυροσβεστικά οχήματα, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη καθώς και εθελοντές με μηχανήματα έργου που διέθεσαν οι ΟΤΑ.

Ακολούθησε μήνυμα από το «112» που καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Με το πρώτο σκοτάδι, τα εναέρια μέσα σταμάτησαν να επιχειρούν και θα ξεκινήσουν πάλι με το πρώτο φως της Τετάρτης (17/9).