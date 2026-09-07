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Φωτιά στην Εύβοια: Ήχησε το 112 για εκκένωση - Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις με 13 εναέρια

Σε περαιτέρω ενίσχυση τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων δυνάμεων για τη φωτιά στην περιοχή Μακρυκάπα Εύβοιας, προχώρησε η Πυροσβεστική.

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Πυρκαγιά Ενημέρωση/Facebook
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Σε περαιτέρω ενίσχυση τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων δυνάμεων που επιχειρούν στη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρυκάπα Εύβοιας, προχώρησε η Πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα ,στο σημείο επιχειρούν, πλέον, 86 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ και 32 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Φωτιά στην Εύβοια - 112 για εκκένωση οικισμού

Επίσης, ο δήμος Διρφύων -Μεσσαπιών συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες. Παράλληλα κινητοποιήθηκε το ΓΕΕΘΑ προκειμένου να διαθέσει μηχανήματα έργου.

Υπενθυμίζεται ότι στις 15:11 εστάλη μήνυμα μέσω του 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Τριάδα να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Τριάδα απομακρυνθείτε προς Ψαχνά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 14:30, το μεσημέρι.

 

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