Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Βάρδα της Ηλείας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, η οποία καίει αγροτοδασική έκταση.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή δημιουργούνται συνεχώς κηλιδώσεις και νέες εστίες, με αποτέλεσμα να ενισχυθούν οι δυνάμεις.
Πλέον, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 80 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρα οχήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Όπως αναφέρει το ilialive.gr, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωσή της σε καλλιέργειες και αγροτικές εγκαταστάσεις της περιοχής.
«Η φωτιά έχει κάψει θερμοκήπια και δενδροκαλλιέργειες»
Για συνεχείς αναζωπυρώσεις της φωτιάς λόγω των ανέμων πουκάνει λόγο ο δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Ιωάννης Λέντζας. Όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η φωτιά έχει κάψει μέχρι τώρα εκτάσεις με θερμοκήπια και δενδροκαλλιέργειες.
Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης, τόνισε πως «μέχρι τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια».
Επίσης, σύμφωνα με την «Ολυμπία Οδό», «κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου, στο ύψος της Βάρδας, αλλά υπάρχει ετοιμότητα, ώστε αν απαιτηθεί, να εφαρμοστούν προληπτικά έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».
- Ο 15χρονος που έγινε «Terminator» του λαγοκέφαλου: Ψάρεψε 158 σε ένα 10ήμερο
- Πέθανε η βραβευμένη ηθοποιός Πενέλοπι Κιθ - Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο
- Το βίντεο-σοκ από τη Μήλο που κόβει την ανάσα: Τουρίστρια «παγιδευμένη» στα βράχια του Σαρακήνικου
- «Προσγειώνονται» στα 5.000 ευρώ οι μισθοί στην TV - Βερύκιος: «Προετοιμαστείτε οι μπροστινοί»
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.