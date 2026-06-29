Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Βάρδα της Ηλείας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, η οποία καίει αγροτοδασική έκταση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή δημιουργούνται συνεχώς κηλιδώσεις και νέες εστίες, με αποτέλεσμα να ενισχυθούν οι δυνάμεις.

Πλέον, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 80 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρα οχήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Βάρδα Ηλείας και επιχειρούν 80 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 19 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 29, 2026

Όπως αναφέρει το ilialive.gr, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωσή της σε καλλιέργειες και αγροτικές εγκαταστάσεις της περιοχής.

«Η φωτιά έχει κάψει θερμοκήπια και δενδροκαλλιέργειες»

Για συνεχείς αναζωπυρώσεις της φωτιάς λόγω των ανέμων πουκάνει λόγο ο δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Ιωάννης Λέντζας. Όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η φωτιά έχει κάψει μέχρι τώρα εκτάσεις με θερμοκήπια και δενδροκαλλιέργειες.

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης, τόνισε πως «μέχρι τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια».

Επίσης, σύμφωνα με την «Ολυμπία Οδό», «κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου, στο ύψος της Βάρδας, αλλά υπάρχει ετοιμότητα, ώστε αν απαιτηθεί, να εφαρμοστούν προληπτικά έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

Αεροσκάφος επιχειρεί σε φωτιά | ilialive.gr via Eurokinissi