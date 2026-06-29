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Φωτιά στην Ηλεία: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά στην Ηλεία, καθώς σημειώνονται συνεχείς αναζωπυρώσεις λόγων των ισχυρών ανέμων στην περιοχή.

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Φωτιά Ηλεία
Φωτιά στην Ηλεία | ilialive.gr via Eurokinissi
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Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Βάρδα της Ηλείας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, η οποία καίει αγροτοδασική έκταση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή δημιουργούνται συνεχώς κηλιδώσεις και νέες εστίες, με αποτέλεσμα να ενισχυθούν οι δυνάμεις.

Πλέον, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 80 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρα οχήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όπως αναφέρει το ilialive.gr, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωσή της σε καλλιέργειες και αγροτικές εγκαταστάσεις της περιοχής. 

«Η φωτιά έχει κάψει θερμοκήπια και δενδροκαλλιέργειες»

Για συνεχείς αναζωπυρώσεις της φωτιάς λόγω των ανέμων πουκάνει λόγο ο δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Ιωάννης Λέντζας. Όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η φωτιά έχει κάψει μέχρι τώρα εκτάσεις με θερμοκήπια και δενδροκαλλιέργειες.

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης, τόνισε πως «μέχρι τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια».

Επίσης, σύμφωνα με την «Ολυμπία Οδό», «κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου, στο ύψος της Βάρδας, αλλά υπάρχει ετοιμότητα, ώστε αν απαιτηθεί, να εφαρμοστούν προληπτικά έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

φωτιά αεροσκάφος
Αεροσκάφος επιχειρεί σε φωτιά | ilialive.gr via Eurokinissi

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