Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην Καλλιθέα, όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, εγκλωβίζοντας ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Η 75χρονη ένοικος, στην προσπάθειά της να σωθεί από τις φλόγες, πήδηξε από το μπαλκόνι, ενώ ο 80χρονος σύζυγός της κατάφερε να διαφύγει μέσω εξωτερικής σκάλας στο πίσω μέρος της πολυκατοικίας.

Η 75χρονη περιέγραψε, μιλώντας στο ERTNews, τις δραματικές στιγμές που έζησε, ευχαριστώντας τους ανθρώπους που έσπευσαν να τη βοηθήσουν.

«Να είναι καλά τα παιδιά. Μου φώναζαν "πήδα, πήδα" και με έπιασαν όταν έπεσα», ανέφερε συγκινημένη.

Η ίδια δήλωσε πως δεν γνωρίζει πώς εκδηλώθηκε η φωτιά, εξηγώντας ότι οι φλόγες ξεκίνησαν από την είσοδο του διαμερίσματος.

«Δεν ξέρω πώς πήρε φωτιά. Άνοιξα την πόρτα και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα γέμισε καπνό όλο το σπίτι», είπε χαρακτηριστικά.

Μετά τον απεγκλωβισμό της, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού.

Ο διανομέας που συνέβαλε στη διάσωσή της

Καθοριστική ήταν η παρέμβαση ενός διανομέα, ο οποίος περνούσε τυχαία από το σημείο και σταμάτησε μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβαινε.

«Άκουσα τη γιαγιά να φωνάζει "βοήθεια". Σταμάτησα αμέσως με το μηχανάκι και της είπα "πήδα γιαγιά, σε πιάνω". Ήρθε και ένα ακόμη παλικάρι και όταν πήδηξε, την πιάσαμε μαζί», περιέγραψε.

Συγκλονίζει ο γιος του ζευγαριού

Συγκλονισμένος εμφανίστηκε και ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού, ο οποίος ενημερώθηκε από τη μητέρα του για τη φωτιά ενώ βρισκόταν μακριά από το σπίτι.

«Με πήρε τηλέφωνο και μου έλεγε "καίγονται όλα, έχω πάρει φωτιά. Δεν ξέρω πού είναι ο μπαμπάς σου". Μέσα στον πανικό της αναγκάστηκε να πηδήξει από το μπαλκόνι για να σωθεί», ανέφερε.

Φωτιά στην Καλλιθέα: Η επιχείρηση κατάσβεσης

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες και 7 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής έχει μεταβεί στην πυρκαγιά για την διερεύνηση των αιτίων της.

Μάλιστα, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Orange Press Agency, επιχείρησαν και πληρώματα της ΕΛ.ΑΣ και του ΕΚΑΒ.