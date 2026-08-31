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Φωτιά στην Κόνιτσα: Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα το μέτωπο

Προβληματική έχει αποδειχθεί η φωτιά που ξέσπασε στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, με την πυροσβεστική να στέλνει πολλαπλάσιες δυνάμεις.

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Φωτιά - ελικόπτερο
Ελικόπτερο σε κατάσβεση | Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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Προβληματική έχει αποδειχθεί η φωτιά που ξέσπασε στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, με την πυροσβεστική να στέλνει πολλαπλάσιες δυνάμεις για να διασφαλίσει πως το μέτωπο θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή πλέον επιχειρούν για την κατάσβεση 32 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, 2 ελικόπτερα, και η ομάδα ΣΜΗΕΑ. Ιωαννίνων.

 

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