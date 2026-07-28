Φωτιά στην Πάρο: 112 για εκκενώσεις πέντε περιοχών - Πυροσβεστικές δυνάμεις από Πειραιά, Σύρο και Νάξο

Πυροσβεστικές δυνάμεις από τον Πειραιά, την Σύρο και την Νάξο μεταβαίνουν στη φωτιά στην Πάρο προκειμένου να δώσουν μάχη με τις φλόγες που ξέσπασαν το μεσημέρι της Τρίτης (28/07) σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπί.

Το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ειδοποιήθηκε περίπου στις 13:30 και αμέσως σήμανε συναγερμός ενώ κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις. Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και, αυτή την ώρα, επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μια αερομεταφερόμενη ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα ενώ από αέρος, ρίψεις νερού πραγματοποιούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά της Πάρου. Επιχειρούν 24 #πυροσβέστες με 1 αερομεταφερόμενη ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, εθελοντές, 9 Α/Φ και 5 Ε/Π εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Επίσης… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 28, 2026

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι άνεμοι οι οποίοι πνέουν ισχυροί και ακανόνιστοι στην περιοχή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Φωτιά στην Πάρο - Ενισχύσεις από Πειραιά, Σύρο και Νάξο

Στο επεκτεινόμενο πύρινο μέτωπο μεταβαίνουν δυνάμεις από Πειραιά, Σύρο και Νάξο. Επίσης μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς:

- 2 πυροσβέστες με 1 όχημα από τη Σύρο,

- 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από τη Νάξο,

- ενώ από Πειραιά θα μεταβούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.), 2 πυροσβέστες με 1 όχημα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων και 2 πυροσβέστες με 1 όχημα από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Tο πλοίο Sea Jet Tera Jet 2 το οποίο είχε προορισμό τον Πειραιά, άλλαξε πορεία και μαζί με τον κόσμο που ταξίδευε, πήγε από την Πάρο στη Νάξο προκειμένου να μεταφέρει πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρήσουν στη φωτιά.

Φωτιά στην Πάρο - 112 για εκκενώσεις περιοχών

Λίγο πριν τις 15:00 εστάλη μήνυμα από το 112 στα κινητά των πολιτών με το οποίο ενημέρωνε όσους βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανεράτζια να απομακρυνθούν προς Αλυκή.

Και δεύτερο μήνυμα του 112 χτύπησε στα κινητά των πολιτών στις 15:30 που ενημέρωνε και τους κατοίκους της περιοχής Καμάρι να απομακρυνθούν προς Αλυκή.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει ήδη επιληφθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.



