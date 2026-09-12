Φωτιά στην Πάρο: Ενισχύονται οι δυνάμεις με πυροσβέστες από Σύρο και Νάξο

Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου στην Πάρο, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 13:30 και, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο επιχειρούν πλέον 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συνδρομή από αέρος, καθώς στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συμμετέχουν εθελοντές, ενώ ο Δήμος Πάρου συνδράμει με δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου.
Οι δυνάμεις αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω μέσα στις επόμενες ώρες. Με ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος μεταβαίνουν στην Πάρο 7 πυροσβέστες από τη Σύρο, ενώ έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο ακόμη 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα.Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.
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