Φωτιά στις Λεύκες Πάρου: Ενισχύονται οι δυνάμεις - Aναμένονται εναέρια μέσα από την Αθήνα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στις Λεύκες της Πάρου, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν προκειμένου να περιορίσουν γρήγορα το μέτωπο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 13:30 και κινητοποίησε έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στην προσπάθεια συνδράμει και ο Δήμος Πάρου με υδροφόρες.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από την περιοχή της πυρκαγιάς, ο αντιδήμαρχος Πάρου Χαρίλαος Γιουτζήδης εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, επισημαίνοντας ως ιδιαίτερα θετικό στοιχείο το γεγονός ότι στην περιοχή επικρατεί σχεδόν άπνοια, με ανέμους που δεν ξεπερνούν τα δύο Μποφόρ.



Όπως ανέφερε, η κινητοποίηση των δυνάμεων ήταν άμεση, ενώ στην περιοχή βρίσκονται ήδη ελικόπτερα, επίγειες δυνάμεις και μέσα του δήμου. Παράλληλα, αναμένονται και εναέρια μέσα από την Αθήνα, με στόχο να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η προσπάθεια για τον ταχύτερο δυνατό περιορισμό της πυρκαγιάς.

Για τη διερεύνηση των αιτίων που προκάλεσαν την πυρκαγιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.