Φωτιά στην Πάτρα: Εφιαλτικές εικόνες μέσα από τα σκάφη Λιμενικού σε επιχείρηση απεγκλωβισμού

Οι λιμενικές Αρχές βρίσκονται επί ποδός και στις φωτιές της Αχαΐας, συνδράμοντας όπως και όσο μπορούν, ακόμα και με απεγκλωβισμούς ανθρώπων από παραλίες, όπως συνέβη στη Χίο αλλά και στην Πάτρα.

Εκεί, υπό τον συντονισμό του ΚΕΠΙΧ, σε άμεση ετοιμότητα βρίσκονται 3 πλωτά του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικά σκάφη στη θαλάσσια περιοχή από τα Καμίνια έως τα Βραχναίικα Πάτρας, προς παροχή συνδρομής λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή Πλατάνι.

Οι εικόνες που έχουν καταγράψει οι άνθρωποι του Λιμενικού είναι απόκοσμες και προκαλούν οργή και στεναχώρια από όλους.





Φωτιά στην Πάτρα | Λιμενικό

