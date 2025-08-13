Φωτιά στην Πάτρα: Καίγεται η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Μπάλα

Ανεξέλεγκτη είναι η φωτιά στην Πάτρα με τις φλόγες να έχουν φτάσει κοντά στον αστικό ιστό και να καίνε κοντά στην Αρόη ενώ το «112» έστειλε νέο μήνυμα εκκένωσης για τους οικισμούς Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγλυκάδα.

Το μήνυμα του 112 ζητά από τους πολίτες να απομακρυνθούν προς το κέντρο καθώς η φωτιά στην Πάτρα μαίνεται ενώ οι εστίες φωτιάς είναι διάσπαρτες σε ακτίνα αρκετών χιλιομέτρων.

Παράλληλα καίγεται η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στο Μπάλα Πατρών!

Η καταστροφική πυρκαγιά καίει τη σκεπή του γυναικείου μοναστηριού με τους πυροσβέστες, τις μοναχές και εθελοντές να δίνουν τιτάνια μάχη για να αποσοβήσουν τα χειρότερα.

Το Καραμανδάνειο νοσοκομείο εκκενώθηκε, το ίδιο και το Κωνσταντοπούλειο Γηροκομείο. Δώδεκα ασθενείς από το Καραμανδάνειο μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο του Ρίου και 82 άτομα από το Κωνσταντοπούλειο στο ΚΕΤΧ.

Οι φιλοξενούμενοι στο γηροκομείο αναμένεται να μεταφερθούν στο κέντρο εκπαίδευσης Τεχνικού, του στρατού, στην περιοχή των Συνόρων της Πάτρας, όπου έχει διαμορφωθεί χώρος για την υποδοχή των πολιτών.



