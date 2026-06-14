Φωτιά στην Πρέβεζα: Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στην περιοχή

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση ξέσπασε στην περιοχή Νέος Ωρωπός, στην Πρέβεζα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στην περιοχή έσπευσαν και επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα η φωτιά να τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Η επιχείρηση τωνπυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στην περιοχή Νέος Ωρωπός, #Πρέβεζα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 14, 2026

