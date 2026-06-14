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Φωτιά στην Πρέβεζα: Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στην περιοχή

Φωτιά εκδηλώθηκε στην Πρέβεζα, προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή.

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Αεροσκάφος Πυροσβεστικής
Αεροσκάφος της Πυροσβεστικής | ΙΝΤΙΜΕ/ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση ξέσπασε στην περιοχή Νέος Ωρωπός, στην Πρέβεζα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στην περιοχή έσπευσαν και επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα η φωτιά να τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Η επιχείρηση τωνπυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα.


 

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