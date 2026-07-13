Φωτιά στο Badminton: Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτιά της - Η εικόνα στο σημείο

Έρευνα κάνουν οι Αρχές προκειμένου να βρουν τα αίτια της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (12/07) σε χώρο κτιρίου του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή.

Η φωτιά, για την οποία εστάλη και μήνυμα από το 112, κατασβέστηκε μέχρι τα ξημερώματα από την Πυροσβεστική. Το μήνυμα καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά πόρτες και παράθυρα, λόγω του πυκνού καπνού και των ανέμων που επικρατούσαν.

Φωτιά στο κτήριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή | reader.gr

«Πυρκαγιά στο Θέατρο Badminton της Περιφερειακής Αττικής. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών» ανέφερε, ειδικότερα.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Fire in the #Badminton_Theater of the regional unit of #Attica



‼️ The smoke is heading towards your area



‼️ Stay indoors, close doors and windows



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 12, 2026

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης υπήρξε ανησυχία για το ενδεχόμενο να βρίσκονται άνθρωποι στο εσωτερικό του κτιρίου, ωστόσο οι έλεγχοι έδειξαν ότι δεν υπήρχε κανείς εγκλωβισμένος ή τραυματισμένος.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια της φωτιάς στο Badminton

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει η ΕΡΤ, η φωτιά, που ξέσπασε σε γκαταλελειμμένο κτίριο, παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές, με σπασμένα παράθυρα και πόρτες, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπήρχε εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του.

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Το συγκεκριμένο Ολυμπιακό ακίνητο παραμένει αναξιοποίητο εδώ και περίπου 15 χρόνια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους, ωστόσο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του κτιρίου.