Ενεργοποιήθηκε το 112 για τη φωτιά που καίει στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου, στη Θεσσαλονίκη.

Στις 09:56, εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστές πόρτες και παράθυρα, να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Δερβένι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρου, κλείστε πόρτες & παράθυρα



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) July 23, 2026

Η φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης

Σημειώνεται πως η επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς είναι σε εξέλιξη από τις 09:00.

Οι φλόγες καίνε χαμηλή βλάστηση στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου.

Μετά την πρώτη κινητοποίηση, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και αυτή την ώρα επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία (12 πυροσβέστες με 3 οχήματα).

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Επιχειρούν επίσης εθελοντές, ενώ συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Θεσσαλονίκης.



Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τα αίτια της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Δερβένι, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 23, 2026