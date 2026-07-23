Φωτιά τώρα στην περιοχή Δερβένι της Θεσσαλονίκης, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να είναι ισχυρή.
Ειδικότερα και σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου.
Για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα. Από αέρος, επιχειρούν δύο ελικόπτερα.
Το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, στην επιχείρηση συμμετέχουν και 12 πυροσβέστες από τη Μολδαβία με τρία οχήματα, που βρίσκονται στην Ελλάδα από τις 15 Ιουλίου στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών στη χώρα μας.
Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται εγκαταστάσεις του Πάρκου ή κατοικημένες περιοχές.
Για τα αίτια της φωτιάς, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.
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