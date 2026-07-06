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Φωτιά στο Ηράκλειο: Ήχησε το 112 - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε στο Βουλισμένο Αλώνι Ηρακλείου, με το 112 να εκδίδει προειδοποιητικό μήνυμα.

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Φωτιά στο Ηράκλειο
Φωτιά στο Ηράκλειο | neakriti.gr
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, μετά την φωτιά που ξέσπασε στο Ηράκλειο και στγκεκριμένα στο Βουλισμένο Αλώνι, στον Δήμο Μαλεβιζίου. Αυτό είναι το δεύτερο μέτωπο που ενδηλώθηκε σήμερα, καθώς νωρίτερα φωτιά ξέσπασε και στην Ιεράπετρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η φωτιά στο Ηράκλειο προκαλέι ιδιαίτερη ανησυχία στις αρμόδιες Αρχές, καθώς στην Κρήτη πνέουν ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης.

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Στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

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