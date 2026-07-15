Φωτιά τώρα στο Ηράκλειο, ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7/2026) στην περιοχή Μελιδοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας.
Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους προκειμένου να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω της πυρκαγιάς.
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