Φωτιά στο Καλλίδρομο Φθιώτιδας – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (26/7/2026) σε δασική έκταση στο όρος Καλλίδρομο του Δήμου Ελάτειας -Αμφίκλειας Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της ΓΓΠΠ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30 σε δύσβατο σημείο που δυσχεραίνει την προσέγγισή της με οχήματα, ωστόσο δεν υπάρχουν κοντά κατοικίες ή άλλες υποδομές.