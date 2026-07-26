Φωτιά στο Καλλίδρομο Φθιώτιδας – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (26/7/2026) σε δασική έκταση στο όρος Καλλίδρομο του Δήμου Ελάτειας -Αμφίκλειας Φθιώτιδας.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά.
Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της ΓΓΠΠ.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30 σε δύσβατο σημείο που δυσχεραίνει την προσέγγισή της με οχήματα, ωστόσο δεν υπάρχουν κοντά κατοικίες ή άλλες υποδομές.
- Η Όπρα Γουίνφρεϊ αποκαλύπτει για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια το λάθος στο όνομά της
- Η Σάρον Στόουν έκοψε για έναν μήνα τη μαριχουάνα και δηλώνει άρρωστη
- Ο καταγεγραμμένος βρυκόλακας που τρομοκράτησε τη Μύκονο
- Μαριάντα Πιερίδη: «Το κεφάλαιο γάμος έκλεισε για μένα – Η επόμενη νύφη θα είναι η σύζυγος του γιου μου»
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.