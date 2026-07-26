Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (26/07) σε δασική έκταση στην περιοχή Βασιλικά Φθιώτιδας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Σύμφωνα με την πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 43 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 4ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και 12 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
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