Φωτιά στο Κιλκίς: Επί ποδός οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική περιοχή στην περιοχή Άγιος Αντώνιος στο Κιλκίς .Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 18:30.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Κιλκίς προκειμένου να παρέχει υδροφόρες. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.