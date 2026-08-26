Φωτιά στο Κιλκίς: Επί ποδός οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική περιοχή στην περιοχή Άγιος Αντώνιος στο Κιλκίς .Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 18:30.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη.
Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Κιλκίς προκειμένου να παρέχει υδροφόρες. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
- Δημήτρης Κόκοτας: «Καταλάβαινε, αντιδρούσε. Δεν υπήρξε μέρα που δεν πήγα να τον δω» λέει η σύζυγός του Κατερίνα Πετράκη
- Η ανατροπή με το τηλεοπτικό μέλλον του Ανδρέα Μικρούτσικου και οι καραμπόλες που έφερε
- «Φούρνος» η Ελλάδα: Οι 5 πόλεις που η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 41 βαθμούς την Τετάρτη
- Συνέλαβε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τον Λεωνίδα στο «10 Λεπτά Κήρυγμα»;
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.