Φωτιά στο Μενίδι: Απειλήθηκαν σπίτια - Εικόνες από τη μάχη με τις φλόγες

Μια επικίνδυνη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (15/06) σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι προκαλώντας μεγάλα προβλήματα στην περιοχή ενώ αποκλείστηκαν δρόμοι.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, λόγω της φύσεως των υλικών (μπαταρίες κ.ά.), προκλήθηκαν εκρήξεις και η φωτιά πήρε σύντομα μεγάλες διαστάσεις, απειλώντας και τρεις κατοικίες που βρίσκονται περιμετρικά της επιχείρησης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο, υδροφόρες ΟΤΑ καθώς και δύναμη της ΕΛ.ΑΣ που απέκλεισε τους γύρω δρόμους.

Οι αστυνομικοί, τα πρώτα λεπτά της φωτιάς, ούρλιαζαν, καλώντας τους πολίτες να μην πατούν τα νερά στο οδόστρωμα και να φύγουν από το σημείο, καθώς είχαν κοπεί και καλώδια ηλεκτροδότησης.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:

Λίγη ώρα αργότερα συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ έκοψε το ρεύμα και ο κίνδυνος αποσοβήθηκε.

Λίγο πριν τις έντεκα, οι φλόγες είχαν περιοριστεί εντός του καταστήματος.