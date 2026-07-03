Φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας: Βελτιωμένη η εικόνα από το μέτωπο της πυρκαγιάς

Βελτιωμένη είναι η εικόνα από την φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv, οι προσπάθειες της Πυροσβεστικής στο σημείο συνεχίζονται, με στόχο την πλήρη οριοθέτηση και κατάσβεση της φωτιάς.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 70 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Παράλληλα, υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενισχύουν τις επίγειες δυνάμεις.

Στις 17:00, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 πρειδοποιώντας τους κατοίκους που βρίσκονται στο Σπαθοβούνι και καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Στο σημείο βρίσκεται και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου, το οποίο διερευνά τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Την ίδια ώρα, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη του μετώπου μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα, παρέχοντας συνεχή εικόνα στους επικεφαλής της επιχείρησης. Ο δασάρχης Κορίνθου κ. Αδάμ ενημέρωσε τον Αντιπεριφερειάρχη Κορίνθου Σωτήρη Μουρίκη και τον Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου Σπύρο Ζαχαριά για την πορεία της πυρκαγιάς.