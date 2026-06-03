Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο, η οποία ωστόσο δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, παρά κινείται προς το παρακείμενο όρος.

Σύμφωνα με τη σετική ενημέρωση στην περιοή επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 32 οχήματα, εθελοντές και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 108 #πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 32 οχήματα, εθελοντές και 5 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 3, 2026

Βίντεο από την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή μεταδίδει το Orange Press Agency:

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι άνεμοι στην περιοχή είναι μέτριας έντασης και δεν φαίνεται να έχουν τη δυνατότητα να ωθήσουν τη φωτιά προς την κορυφογραμμή και έστι να περάσει προς τα Δερβενοχώρια.

Οι πυροσβέστες εκφράζουν αισιοδοξία και αναμένουν να περιοριστεί το μέτωπο.