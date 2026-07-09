Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Ήχησε το 112 - Επικίνδυνοι καπνοί από τον χώρο ανταλλακτικών

Μήνυμα του 112 απεστάλη σε χιλιάδες κατοίκους του λεκανοπεδίου πλησίον του Ασπρόπυργου, μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε επαγγελματικό χώρο με ανταλλακτικά νωρίτερα σήμερα.
Το μήνυμα εφιστά προσοχή στους περιοίκους, λόγω των επικίνδυνων καπνών που αναδύονται από τα καιόμενα υλικά της επιχείρησης. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εντοπίζεται στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου, σε κατάστημα ανταλλακτικών ή χώρο σκραπ.
Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες, 10 οχήματα και δύο ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
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