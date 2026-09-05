Φωτιά στον Κουβαρά: Εντοπίστηκε νεκρό άτομο σε αυτοκίνητο

Τραγωδία μετά τη φωτιά στον Κουβαρά της Αττικής, καθώς εντοπίστηκε νεκρό άτομο μέσα σε όχημα στην περιοχή.
Η είδηση επιβεβαιώνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ωστόσο δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του νεκρού.
Η φωτιά ξέσπασε περί τις 17:15 όταν το εν λόγω όχημα κινούνταν επί της οδού Μιχαήλ Γκίνη στο Νέο Κουβαρά Αττικής και οι φλόγες επεκτάθηκαν σε δασική έκταση.
Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Σαρωνικού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.
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