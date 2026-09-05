Μενού

Φωτιά τώρα στον Κουβαρά: Επιχειρούν αεροσκάφη και ελικόπτερα

Φωτιά εκδηλώθηκε στον Νέο Κουβαρά Αττικής. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Reader symbol
Newsroom
αεροσκάφος φωτιά
Αεροσκάφος επιχειρεί σε φωτιά | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Νέο Κουβαρά Αττικής, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ