Φωτιά τώρα σε εταιρεία ανακύκλωσης στα Διαβατά Θεσσαλονίκης – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ξέσπασε φωτιά,στον αύλειο χώρο εταιρείας με ανακυκλώσιμα υλικά πάνω στην Εγνατία, στην εσωτερική περιφεριακή οδό της Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη και στο σημείο έχουν σπεύσει τρία πυροσβεστικά οχήματα με έξι άτομα.

Η φωτιά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, καίει ανακυκλώσιμα υλικά και έχει επεκταθεί αρκετά. Στο σημείο επιχειρούν και σκαπτικά μηχανήματα. Παρά την έντονη βροχόπτωση το θερμικό φορτίο είναι πολύ μεγάλο και δυσχεραίνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών.